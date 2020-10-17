Gence'de saldırıya uğrayan bebek ile annesini ölüm bile ayıramadı - Son Dakika

Gence'de saldırıya uğrayan bebek ile annesini ölüm bile ayıramadı
17.10.2020 12:16
Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa veriliyor.
Ermenistan
'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa veriliyor. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova'un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa verilmeye başlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova'un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi. Banka görevlisi baba Royal Şahmezerov 'da hayatını kaybederken ailenin diğer kızı Hatice Şahmezerova hain saldırıdan yaralı kurtularak öksüz kaldı.
- Azerbaycan
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