Son dakika haber... Gençlerbirliği'nde yeni transferler imza attı

Gençlerbirliği'nin yeni transferleri Kazenga LuaLua ve Aaron Tshibola için imza töreni düzenlendi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Başkan Niyazi Akdaş, öncelikle yeni transferleri basına tanıtıp yaptığı açıklamada, "Yeni oyuncuları aramızda gördüğüm için mutluyum ve Gençlerbirliği için transfer henüz bitmedi. Önümüzdeki günlerde Mert Kula ve Dmytro Grechyshkin için de imza töreni düzenleyeceğiz" dedi.

Akdaş'ın yaptığı açıklamaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Basının kendisine sorduğu soruları cevaplayan Aaron Tshibola, orta sahanın her yerinde oynayabildiğini ancak 6-8 numara pozisyonlarında kendisini daha rahat hissettiğini ve oyunu daha iyi yönlendirebildiğini düşündüğünü dile getirdi.Kazenga LuaLua ise geçmişte ağabeyinin Türkiye 'de oynaması sebebiyle transfer olmadan önce ağabeyiyle telefonda konuştuğunu ve Türkiye hakkında olumlu şeyler duyduğunu basınla paylaştı. İngiltere ligleri haricinde bir ligde oynamamış olmasıyla ilgili soru üzerine de LuaLua, bu durumun kendisini çok etkilemeyeceğini, hızlı bir şekilde adapte olmak istediğini ve bunu yeni bir meydan okuma olarak gördüğünü ifade ettti.

Yapılan açıklamaların ardından Kazenga LuaLua ve Aaron Tshibola, kendilerini 2 yıl süreyle Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.