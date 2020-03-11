Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.

Dar alanda pas ve gol oyunuyla devam eden idman, son bölümde yapılan üç kaleli maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz ve Pierre-Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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