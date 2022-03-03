Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

03.03.2022 17:59

Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, daha önceden tartışma yaşayan 18 yaşında küçük yaklaşık 10 kişiden oluşan iki grup gencin arasında bugün yeniden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası Hamamcı sokak içerisinde bulunan bir okulun bahçesinde konuşmak için bir araya gelen gençlerin buradaki görüşmesi bu sefer kavgaya dönüştü. Kavgada aldıkları bıçak darbeleri sonucu F.C. ile K.B. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan F.C. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne diğer yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayın şüphelilerini yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Yerel Yönetimlerde Kadın Çalıştayı düzenlendi Yerel Yönetimlerde Kadın Çalıştayı düzenlendi

Yeşilyurt, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlerin tartışması kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement