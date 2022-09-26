Nusaybin'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi - Son Dakika
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Nusaybin'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi

26.09.2022 12:00
Nusaybin'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Nusaybin Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Nusaybin Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi.

8 Mart Mahallesinde inşa edilen olimpik havuz için Nusaybin Belediyesi Spor Müdürlüğüne kayıt yaptıran 540 öğrenciye antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi verilmeye başlandı.

7-14 yaş arası çocuklar için kursların yanı sıra havuzda yüzme öğrenmek isteyen kadın ve erkekler için de ayrı kullanım saatleri olacak.

İlk gün kursa katlan çocukları ziyaret eden Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, onlarla görüştü.

Daha sonra çalışmalarla ilgili Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin'den bilgi alan Kayabaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Nusaybin Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun bugün itibarıyla faaliyete girdiğini söyledi.

İlk etapta 540 öğrencinin yüzme öğrenmek için başvuru yaptığını ve tüm öğrencilerin seanslar halinde kursa alındığını kaydeden Kayabaşı, yüzme öğrenmek isteyen kadın ve erkekler için de farklı zamanlar içerisinde yüzme eğitimi verileceğini belirtti.

Kayabaşı, Nusaybin'de yapılan, devam eden ve planlanan birçok proje olduğunu anlatarak, "Gençlerimizi sporla, sanatla, ilim ve bilimle geleceğe hazırlamaya kararlıyız." dedi.

Projeye desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür eden Kayabaşı, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun Nusaybinli gençlere, sporculara ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

Nusaybin, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nusaybin'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi - Son Dakika
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