Gercüş'te Karla Mücadele Devam Ediyor

25.01.2026 15:22
Batman Gercüş'te, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Açıklamada, vatandaşların güvenliği ve ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm imkanlarla sahada çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

