Batman'ın Gercüş ilçesinde karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.
Açıklamada, vatandaşların güvenliği ve ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm imkanlarla sahada çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Gercüş'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
