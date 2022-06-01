Gercüş'te masa tenisi turnuvası yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Hall Eğitim Merkezi'nde eski ilçe milli eğitim müdürü merhum Sirac Badur anısına yapılan turnuvaya 53 sporcu katıldı.

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bilal Yılmaz verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enes Yıldırım, yaptığı konuşmada, çok heyecanlı ve çekişmeli bir turnuva olduğunu belirtti.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım gösteren tüm sporculara teşekkür eden Yıldırım, dereceye giren sporcuları tebrik etti.