Germencik'te 2019 yılında uyuşturucuya geçit verilmedi - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2019 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 333 kişi hakkında işlem yapıldı.



Germencik'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan mücadele tüm hızıyla devam ederken, 2019 yılı içerisinde uyuşturucuya geçit verilmedi.



Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 2019 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde toplam 171 olayda, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde imal etmek,uyuşturucu madde satmak suçlarından toplam 333 kişi hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir" dedi. - AYDIN