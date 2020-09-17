Germencik'te ayçiçeği üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, ilçede ayçiçeği ekili alanların genişlediğini, bunun tarımsal çeşitlilik açısından olumlu olduğunu belirtti.

İlçede ayçiçeği ekili arazilerde inceleme yapan Işık, AA muhabirine üreticinin ilgi gösterdiği ayçiçeğinde ekim yapılan arazinin büyüdüğünü, bir çok bölgenin Trakya bölgesini andıran manzaralara büründüğünü ifade etti.

Ayçiçeğinin ürün farklılaştırması adına önemli bir bitki olduğunu kaydeden Işık, "Bu, ürün çeşitliliği açısından sevindirici. Çünkü toprağa her zaman aynı bitkinin ekilmesi kayıpları beraberinde getiriyor." dedi.

İlçede özellikle pamuk için değerlendirilen tarlalarda ayçiçeği ikinci ürün olarak değerlendiriliyor.