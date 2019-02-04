Gerze'de Esnaflara Kese Kağıdı Dağıtıldı
27 dakika önce
Gerze Belediyesince ilçede faaliyet gösteren esnaflara kese kağıdı dağıtıldı.
Gerze
Belediyesince ilçede faaliyet gösteren esnaflara kese kağıdı dağıtıldı.
Esnafları ziyaret eden Belediye Başkanı Osman Belovacıklı
, kese kağıtlarının doğaya zararlı olmadıklarını söyledi.
Naylon poşetlerin paralı hale getirilmesi kararını doğru bulduklarını ifade eden Belovacıklı, "Hepimizin bildiği üzere naylon poşet doğada dönüşmeyen ve insan sağlığına zarar veren maddeydi. Bu doğrultuda ülke genelinde uygulanan politikayla birlikte bizler de kese kağıdı ve bez çanta yaptırdık. Fırıncı esnafına ve satış noktalarına dağıttığımız kese kağıtlarının desteklenmesi hususunda da esnafımıza gerekli katkıyı sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde bastırdığımız bez çantaları da vatandaşlarımıza dağıtacağız. Oldukça kullanışlı olan bez çantalarla birlikte vatandaşımız pazar alışverişinde kolaylık sağlayacak."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:26 Kaynak: AA
43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor
Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
300 Kişi Hastanelik Oldu, Kaymakamlık İlçenin İçme Suyunu Kesti
Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi