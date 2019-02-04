Son Dakika Haberleri: Gerze'de Esnaflara Kese Kağıdı Dağıtıldı

Gerze'de Esnaflara Kese Kağıdı Dağıtıldı

27 dakika önce

Gerze Belediyesince ilçede faaliyet gösteren esnaflara kese kağıdı dağıtıldı.

Gerze'de Esnaflara Kese Kağıdı Dağıtıldı, System.String[]
Gerze Belediyesince ilçede faaliyet gösteren esnaflara kese kağıdı dağıtıldı.

Esnafları ziyaret eden Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kese kağıtlarının doğaya zararlı olmadıklarını söyledi.

Naylon poşetlerin paralı hale getirilmesi kararını doğru bulduklarını ifade eden Belovacıklı, "Hepimizin bildiği üzere naylon poşet doğada dönüşmeyen ve insan sağlığına zarar veren maddeydi. Bu doğrultuda ülke genelinde uygulanan politikayla birlikte bizler de kese kağıdı ve bez çanta yaptırdık. Fırıncı esnafına ve satış noktalarına dağıttığımız kese kağıtlarının desteklenmesi hususunda da esnafımıza gerekli katkıyı sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde bastırdığımız bez çantaları da vatandaşlarımıza dağıtacağız. Oldukça kullanışlı olan bez çantalarla birlikte vatandaşımız pazar alışverişinde kolaylık sağlayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Osman Belovacıklı, Gerze, Güncel
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