Getafe, koronavirüsten dolayı Inter maçı için İtalya'ya gitmeyecek - Son Dakika
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Getafe, koronavirüsten dolayı Inter maçı için İtalya'ya gitmeyecek

7 saat önce

İspanya'nın Getafe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda İtalya'nın Inter takımıyla oynayacakları maça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gitmeme kararı aldı.

Getafe, koronavirüsten dolayı Inter maçı için İtalya'ya gitmeyecek, System.String[]

İspanya'nın Getafe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda İtalya'nın Inter takımıyla oynayacakları maça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gitmeme kararı aldı.

Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres, düzenlediği basın toplantısında, "İtalya'da maç oynamayacağız. Kararımızı aldık, Milano'ya gitmeyeceğiz." dedi.

Getafe Kulübü olarak, İtalya'ya gitmeme kararlarının kesin olduğunu kaydeden Torres, "UEFA ne karar verirse versin. İtalya'ya uçuşların durdurulmasıyla ilgili bir kararname var ve bunu değiştirecek değiliz. Uçuşlar askıya alındı. Kendimizi ateşe atacak değiliz. Milano'ya gitmek deli işi olur." şeklinde konuştu.

Kovid-19'dan dolayı şu anda "acil bir durum yaşandığını" vurgulayan Torres, "Biz doğru olanı yapıyoruz. Her şeyden önce ilk olarak sağlık gelir, sonra spor." ifadelerini kullandı.

Inter maçıyla ilgili kararı UEFA'nın vereceğini ama Milano'ya gitmeyeceği için Getafe'nin elenmemesi gerektiğini kaydeden kulüp başkanı, "Ben maçı oynamak istesem de her şeyden önce futbolcularımın ve taraftarlarımın sağlığını düşünmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Torres, takımın antrenmanlarına bu akşam Getafe tesislerinde devam edeceğini belirterek, "Umarım verdiğimiz kararı alkışlarlar." diye ekledi.

Benzer bir sorunun seyircisiz oynama kararı alınan Sevilla- Roma maçında olduğunu kaydeden Torres, "UEFA ile yeni konuştuk. UEFA'da bekliyor çünkü Roma şu anda havalimanında Sevilya uçuşunu bekliyor ama dönüş sertifikasına ihtiyaçları var. Ama İspanyol hükümeti İtalya ile tüm uçuşları durdurdu. Hükümet, bu tip konularda riske giremez. Böyle bir durumda maçı ertelemekten başka bir yol göremiyorum." yorumunda bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:10 Kaynak: AA
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