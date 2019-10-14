Son Dakika Haberleri: Gine'de anayasa değişikliği referandumu önerisi karşıtı gösteriler
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Gine'de anayasa değişikliği referandumu önerisi karşıtı gösteriler

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gine'de, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilmesine fırsat verecek anayasa değişikliği referandumu önerisi protesto edildi.

Gine'de anayasa değişikliği referandumu önerisi karşıtı gösteriler, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gine'de, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilmesine fırsat verecek anayasa değişikliği referandumu önerisi protesto edildi. Polis, göstericilere biber gazı ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Yerel basındaki haberlere göre, en fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebilmenin olduğu ülkede ikinci dönem görev süresi aralık 2020'de sona erecek Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum önerisi tepkiyle karşılandı.

Başkent Konakri'de muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve işçi sendikalarından binlerce kişi bir araya gelerek Conde'nin bir dönem daha seçilebilmesine imkan sağlayacak referandum önerisini protesto etti.

Bazı protestocular lastik yaktı ve yollara barikat kurdu.

Polis ve jandarma ekipleri, binlerce kişinin katıldığı protestolara, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Görgü tanıkları, polis müdahalesinde 2 kişinin vurularak yaralandığını, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Gine Genelkurmay Başkanı General Namory Toure, askerlerden kışlalardan çıkmamalarını istedi.

Protestoyu organize eden Anayasanın Korunması için Ulusal Cephe, hafta sonu liderlerinden 6'sının tutuklandığını ileri sürerek, serbest bırakılmalarını talep etti.

Cumhurbaşkanı Conde, ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelmişti. Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.

Cumhurbaşkanı, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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