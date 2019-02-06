Son Dakika Haberleri: Giresun Belediyesi 150 Yaşında

Giresun Belediyesi 150 Yaşında

4 dakika önce

Giresun Belediyesi 150. yaşını kutluyor.

Giresun Belediyesi 150 Yaşında, System.String[]
Giresun Belediyesi 150. yaşını kutluyor. Etkinlikler kapsamında 'Osmanlı'dan Günümüze Giresun Belediyesi' fotoğraf sergisi açıldı. Can Akengin Sanat Galerisinde açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Serginin açılışını yapan Belediye Başkanı Kerim Aksu, "Belediyemizin 150. kuruluş yılı nedeniyle hazırlanan, Osmanlı'dan Günümüze Giresun Belediyesi sergimizi dostlarla beraber açtık. Şehrimizin tarihi yolculuğunun yansıtıldığı sergiyi hazırlayan arkadaşlarımı kutluyorum. Bu sergi mutlaka gezilmeli" dedi.

Açılışa Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler 8 Şubat akşamı Selçuk Balcı konseri ile sona erecek. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:31 Kaynak: İHA

Aksu, Giresun, Güncel
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