Giresun'da 98 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Giresun'da 98 köy yolu ulaşıma kapandı
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Giresun'un 100 metre ve üzerinde etkili olan kar yağışlarının etkisiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:33 Kaynak: İHA
Giresun'un 100 metre ve üzerinde etkili olan kar yağışlarının etkisiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar ve tipi nedeniyle Giresun merkezde 20, Alucra'da 1, Bulancak'ta 16, Çanakçı'da 3, Dereli'de 28, Espiye'de 7, Güce'de 4, Keşap'ta 2, Piraziz'de 15 ve Yağlıdere'de 2 olmak üzere toplam 98 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdareye bağlı ekipler tarafından kapanan köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - GİRESUN
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