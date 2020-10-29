Giresun'da freni tutmayan kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kümbet köyünden Yüce köyü istikametine giden Hüseyin Çakmak idaresindeki 28 YA 239 plakalı kamyonet, fren sistemindeki arıza nedeniyle yavaşlayamaması sonucu virajda devrilerek takla attı.

Kazada, sürücü Hüseyin Çakmak ile Hasan Çakmak ve Naciye Kanat yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, kamyonetin kasasındaki bir büyükbaş hayvan ise telef oldu.