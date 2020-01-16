Giresun'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Giresun'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Giresun'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kavşaktan dönüş alan Mustafa Aydın idaresindeki 28 AAH 393 plakalı araca Muhammet Bayraktar yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı araç çarptı. Kazada, ağır yaralanan Mustafa Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan sürücü Muhammet Bayraktar ile araçta bulunan Hayrettin Karahan ve Sercan Karahan yaralı kurtuldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

(Resul Yanbul/İHA)

Giresun, Aydın, Keşap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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