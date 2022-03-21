Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 17:19
Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta Nevruz Bayramı kutlandı

Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kutlamalarda öğrenciler, akademisyenler ve protokol üyeleri, örste demir dövdü, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Daha sonra Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri'ne ait türküler eşliğinde halk dansları gösterileri sunuldu.

Etkinliğe Giresun Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane Üniversitesinin kampüs alanında düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nın binlerce yıldır kültürün en önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve protokol üyeleri örs üzerinde demir dövdü.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte çuval, halat çekme, yumurta taşıma, yoğurt içinde bozuk para bulma yarışmaları yapıldı, müzik eşliğinde halaylar çekildi.

Kutlamalara Vali Kamuran Taşbilek'in yanı sıra eşi Sibel Taşbilek, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bayburt

Bayburt Üniversitesindeki açık amfi alanında yapılan etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasında önemle kutlandığını belirterek, "Bu önemli günü biz de böyle bir etkinlikle kutlamak istedik. Bu töreni hazırlayan öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

21 Şubat Atlı Spor Kulübünün cirit atlarıyla gösteri sunduğu programda protokol üyeleri ile öğrenciler, örste demir dövüp nevruz ateşini yaktı.

Etkinlik kapsamında geleneksel okçuluk gösterisi ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Etkinliğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta Nevruz Bayramı kutlandı
Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta Nevruz Bayramı kutlandı
Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta Nevruz Bayramı kutlandı
Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta Nevruz Bayramı kutlandı

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Nevruz Bayramı, Gümüşhane, Bayburt, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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