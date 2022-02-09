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Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika

Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı

09.02.2022 13:05
Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı

Giresun'un Keşap ilçesinde dün yangın çıkan Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde dün yangın çıkan Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Fakülte binasında incelemelerde bulunan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, bir an önce tadilat çalışmalarına başlanarak, yangının yaralarının sarılacağını ifade etti. Yangınla ilgili bir ihmal, kusur olup olmadığı konusunda ön inceleme başlatıldığını ifade eden Rektör Can, "Henüz tam olarak çıkış nedeni belirlenemedi ancak bacadan kaynaklı veya elektrik aksamından kaynaklı bir yangın da olabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra seyri ve söndürülmesi, bu süreçte bir ihmal, bir kusur var mı gibi kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Binada ciddi hasar oluştu. Hasarın boyutu ve maliyetiyle ilgili de ayrıca bir tespit yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmalarında da üç ayrı ekipten oluşmaktadır. Makine mühendisi arkadaşlarımız kendi alanlarıyla ilgili tespitlerde bulunacaklar. Elektrik mühendisi arkadaşlarımız da kendi alanlarındaki hasarı tespit edecekler. İnşaat mühendisi ve mimar arkadaşlarımız da yine kendi alanlarıyla ilgili tespitler yapacaklar. Tespitlerimiz çok hızlı yapılacak. Bugün akşam ya da yarın sunulacak. Tespitlerin ardından hızlı bir şekilde onarım çalışmalarına başlanılacak" dedi.

Yangında ihmal olup olmadığı araştırılıyor

Binanın yangın sonrası fiziki durumu ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Can, "Havalandırma sistemi tamamen yanmış. Hatta bu yangını binanın içerisine çeken bu sistem olmuş. Bu sisten tümüyle devre dışı diyebiliriz. Tavanlar çok zarar görmüş. Yine bugün itibarıyla bir inceleme de başlatıyoruz. Yangının çıkışı, seyri ve söndürülmesi, bu süreçte bir ihmal var mı, bir kusur var mı, bir ön inceleme başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler mağdur edilmeyecek"

Hiçbir öğrencinin mağdur edilmeden bahar dönemi akademik yılına başlayabileceklerini belirten Rektör Can, "28 Şubat tarihinde üniversitemizin bahar dönemi başlayacak. Fakültede bulunan öğrencilerin mağdur olmaması için de gerekli tedbirler alındı. Keşap ilçesinde bir okul geçici bir süreliğine fakültemize tahsis edilecek. Turizm Fakültesi binasında eğitim öğretim gören Keşap ve Dereli Meslek Yüksekokullarındaki öğrenciler için Giresun veya Keşap'ta uygun bina arayışlarımız da bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı
Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı
Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı
Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı
Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı
Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı
Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı
Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı
Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı

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Giresun Üniversitesi, Yılmaz Can, Giresun, Turizm, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan Giresun Üniversitesi binasında hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika


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