Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor Açıklaması

Giresunspor Kulübü Başkan Hakan Karaahmet, TFF 1. Lig'de kalan 10 maçı da kazanarak Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de 24. haftada en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un 3 puan önünde liderliğini sürdüren Karadeniz temsilcisinin kulüp başkanı Karaahmet, Albayrak Medya kuruluşu GZT ile imzaladıkları isim sponsorluğu anlaşması sonrasında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı, ligde 12 maçlık galibiyet serisinin son hafta Altay karşılaşmasıyla bittiğini belirterek, "İnşallah Giresunspor kazanarak yoluna devam edecek. Mütevazı bir takım olmaya çalışıyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Onların da emekleri var. Asla hakemle işimiz yok, onları konuşmuyoruz, rakiplerimize saygı duyuyoruz ama maçlarımızı da kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Giresunspor'un 50 yıllık Süper Lig hasreti olduğuna değinen Karaahmet, "İnşallah 50 yıl sonunda Giresunspor Süper Lig'e çıkmış olur. Önümüzdeki maçlarda aynı istek ve arzuyla devam etmek istiyoruz. Bu hem Karadeniz hem de Giresun için muhteşem bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

Karaahmet, ligin 33. haftasında sahalarındaki Akhisarspor maçında koronavirüs salgınının izin vermesi durumunda taraftarları önünde şampiyonluğu kutlamak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu anda bile takımımız deplasmandan döndüğünde taraftarlarımız karşılamaya geliyor. Biz gelmemelerini istesek de artık heyecanın önünde duramıyoruz. Bir hedef koymak istemiyorum. Süper Lig'e çıkmak için ne yetecekse o kadar puan almak istiyoruz. Kazanarak ilerlerken, rehavete kapılmak istemiyoruz. Haddimizi bilerek, ayakları yere basan ve her müsabakayı kazanarak giden bir takım olmayı hedefliyoruz. Sonunda da üstü açık otobüsü Giresun'a götürerek futbolcularımızla havalimanından şehre kadar tur atmak istiyoruz. Bu muhteşem bir sevinç olur. İnşallah bu sevinci tüm taraftarlarımıza yaşatırız."

Giresunspor Kulübü Başkanı, mali yapısı düzgün bir kulüp oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Göreve geldiğimizde birtakım borçlar vardı. Hala da var ama onları yapılandırdık ve bir sisteme oturdu. Böyle devam edecek. Türk futbolu, sponsorlarla gelişecek. Giresunspor, bugün GZT ile biraz daha güçlendi. Yeni sponsorluklarla kulüpleri güçlü hale getirmemiz lazım. Bugün taraftar gelirlerinden mahrumuz ama yönetimler olarak alternatif kaynaklarla ekonomik kayıpların yerinin doldurmalı. Bugün çok mutluyuz. İnşallah Giresunspor'u ekonomik olarak sezon sonunda istediğimiz yerde göreceğiz. Borçsuz bir kulüp oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ömer Karaca: "Giresunspor ile iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyoruz"

Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ise Giresunspor ile yaptıkları isim sponsorluğu anlaşmasının önemine vurgu yaptı.

Anlaşmadan çok memnun olduğunu aktaran Karaca, "GZT markamız çok genç. Giresunspor ile iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hem onları desteklemek hem de marka bilinirliğini artırmak için çok faydalı bir birliktelik olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi bir Anadolu markası olarak konumlandırıyoruz. Bir Anadolu kulübüne destek olmak, onunla birlikte hareket etmek, onun tarafında olmak bizim için bir ayrıcalık. Bundan çok memnunuz. Giresunspor ile sadece maddi bir anlaşmanın dışında bir gönül birlikteliği, kan kardeşliği yaptık. Her türlü süreçte onların yanında olacağız." diye konuştu.