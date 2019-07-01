Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Orhan Aktaş'ı renklerine bağladı
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Giresunspor, Orhan Aktaş'ı renklerine bağladı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Orhan Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Giresunspor, Orhan Aktaş'ı renklerine bağladı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Orhan Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Giresunspor, TFF 2'nci Lig takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor formasını giyen Orhan Aktaş ile bir yıllık anlaşmaya vardı. Giresunspor resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre savunmanın solunda görev yapan ve daha önceki sezonlarda Denizlispor ve İstanbulspor formalarını giyen 25 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:07 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Orhan Aktaş, Giresunspor, Spor
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