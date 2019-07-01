Giresunspor, Orhan Aktaş'ı renklerine bağladı
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Orhan Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:07 Kaynak: DHA
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor
, Orhan Aktaş
ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Giresunspor, TFF 2'nci Lig takımlarından Bodrum
Belediyesi Bodrumspor formasını giyen Orhan Aktaş ile bir yıllık anlaşmaya vardı. Giresunspor resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre savunmanın solunda görev yapan ve daha önceki sezonlarda Denizlispor
ve İstanbulspor
formalarını giyen 25 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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