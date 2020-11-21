Giresunspor Samsunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Giresunspor ile Yılport Samsunspor karşılaştı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş yaptığı değerlendirmede, "Maçın ilk yarısını iyi oynadık. Pozisyon ve oyun olarak da güzel oynadık. İkinci yarısında zaman zaman iyi oynadığımızın zamanlar oldu. Birkaç pozisyon yakaladık ama sonuca ulaştıramadık. Samsunspor zor bir rakip. Yoğun bir programımız var. 21 günde 7 maç oynayacağız. İnşallah kurduğumuz kadroyla hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Samsunspor cephesi

Samsunspor Teknik Sorumlusu Gökhan Ceylani ise, "Buraya gelirken hava koşullarını ve sahanın durumunu ön görüyorduk. Oyuncular zor koşullarda mücadele etti. İnşallah Giresunspor yeni stadına kavuşur. İkili mücadelelerin yoğun olduğu bir maç oldu. İlk yarıda başarılıydık. Ama ikinci yarıda daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Pozisyon yakaladık ama golü yakalayamadık. Geçen sene ve daha önceki senelerde olduğu gibi ileriye gideceğiz. Önümüzdeki hafta Tuzlaspor maçında 3 puanı alırız diye düşünüyorum" diye konuştu. - GİRESUN