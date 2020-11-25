GMG Kastamonuspor: 2-0

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Emin Barlas, Kerem İlitangilESKİŞEHİRSPOR: Ekrem – Sezgin, Furkan, Alperen, Alimi, Erdal, Bilal (Dk.78 Bedirhan), Buğra (Dk.46 Berkay), Furkan, Mehmet, Sholaja (Dk.90 Talha)GMG KASTAMONUSPOR: Atakan – Recep (Dk.57 Metincan), Oğuzhan, Birkan, Harun, Sümer (Dk.76 Kerem), Faruk, Sefa, Hakan, Eren.GOLLER: Dk.49 Alimi, Dk.82 Bedirhan (p) (Eskişehirspor)SARI KARTLAR: Ekrem, Bedirhan (Eskişehirspor)Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü tur karşılaşmasında, Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-0 mağlup etti.2'nci dakika sağdan atılan kornerde, Hakan'ın kafa vuruşunu Furgan kale çizgisi üzerinden çıkardı.38'inci dakikada Eren, ceza sahası dışında kaleciyi de geçmesine rağmen topu dışarı attı.49'uncu dakikada ceza sahasında Berkay'ın kaleciden dönen topu, Alimi kafa vuruşuyla tamamlayıp ağlara gönderdi: 1-0.82'nci dakikada Berkay'ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Bedirhan ağlarla buluşturdu: 2-0.
- Kaynak: DHA
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