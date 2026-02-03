Gökhan Değirmenci'den Skriniar Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gökhan Değirmenci'den Skriniar Açıklaması

Gökhan Değirmenci\'den Skriniar Açıklaması
03.02.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci, Skriniar'ın davranışını eleştirerek Fenerbahçe'yi uyardı.

Kocaelispor'un tecrübeli file bekçisi Gökhan Değirmenci, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın tribünlere yaptığı hareketle ilgili, "Camialar futbolcuların arkasında durur ama bu arkasında durulacak hareket değil. Ne kendisine ne de camiasına yakıştırdım" dedi. Jova'nın sakatlığının ardından forma bulmasıyla ilgili olarak da kendimizi hazır tuttuğunu, her hafta oynayacakmış gibi hazırlandığını söyledi.

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında 5 Şubat Perşembe saat 18.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Körfez ekibinde mücadelenin hazırlıkları bugünkü antrenmanla başladı. Körfez Brunga Tesisleri'nde çalışan yeşil-siyahlılarda dünkü Fenerbahçe müsabakasında uzun süre sahada kalan futbolcular yenileme yaparken, az süre alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Tedavisi süren kaleci Aleksandar Jovanovic ise antrenmana katılmadı.

"Fenerbahçe'den

Antrenman öncesinde takımın deneyimli eldivenlerinden Gökhan Değirmenci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değirmenci, "Fenerbahçe maçına hafta içinde çok iyi hazırlanmıştık. Fenerbahçe de UEFA maçının yorgunluğuyla gelecekti. Fenerbahçe'nin zaaflarına ve yaptığı şeylere çok iyi hazırlanmıştık. Bunun karşılığında saha içinde oyuncu arkadaşlarımız gereğini de yaptı. Çok iyi mücadele oldu. İyi de pozisyonlara girdik. Kendimiz değerlendiremedik maalesef. Sonucunda içerde hiç hak etmediğimiz mağlubiyet oldu. İnşallah bundan sonraki haftalarda bunu tersine çevireceğiz" dedi. Kupada oynayacakları Beşiktaş maçına dair ise kaptan kaleci, "Kulübümüzün, hocamızın ve bizlerin düşüncesi kupada iddialı olmak. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından da 3 gün sonra Beşiktaş ile içerde oynayacak olmamız ve iddialı olmak istediğimiz kulvarda oynamamız aslında bizim için avantaj. İçerde çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizde bir an önce bunu maçı unutup kupada iddialı olduğumuzu herkese tekrar göstermek istiyoruz. İçerde Beşiktaş maçını kazanıp yolumuza kupada da devam etmek istiyoruz, son maçı da oynayıp" şeklinde konuştu.

"Her hafta oynayacakmış gibi hazırlandım"

Mevkidaşı Aleksandar Jovanovic'in sakatlığı sonrası tedavi için ülkesine gitmesi ve kendi performansıyla ilgili olarak Gökhan Değirmenci, "Jova'ya tekrar geçmiş olsun demek istiyorum. Sakatlık, hastalık, ceza futbolda olabiliyor. Biz de arkasında durduk bugüne kadar ve bu tarz olumsuzluklara karşın kendimizi hazır tuttuk. Kendi çalışmalarımı güzel bir şekilde sürdürdüm. Her hafta oynayacakmış gibi hazırlandım. Neticesinde maalesef böyle bir şey oldu, Allah kimseye sakatlık vermesin. Bize de şans geldi. Biz de o şansı kulübümüze layık olacağı şekilde kullanmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Değirmenci: "Eminim ki Fenerbahçe camiası yaptığının yanlış olduğunu dile getirmiştir"

Milan Skriniar'ın tribünlere karşı yaptığı hareketi değerlendiren Değirmenci, "Alkış olayını gördüm ve hakeme tahrik ettiğini söyledim. Maalesef maçtan sonra videolarda çok daha vahimini gördük. Gerçekten olmaması gereken bir şey. Herkese çoluğunuzla çocuğunuzla maça gelin diyoruz. Herkesin ailesi var. Bu tarz hareketi ne kendisine yakıştırdım, ne de camiasına. Olmaması gereken hareketti ve bunun sahada karşılığı da olmadı. Bu tarz hareketler arkasında durulacak hareketler de değil. Camialar oyuncuların arkasında durur ama eminim ki Fenerbahçe camiası da yaptığının yanlış olduğunu dile getirmiştir. Biz Müslüman bir ülkeyiz ki dünyanın hiçbir yerinde yapılmaması gereken hareketti" cümlelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gökhan Değirmenci, Fenerbahçe, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Değirmenci'den Skriniar Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:39:04. #7.11#
SON DAKİKA: Gökhan Değirmenci'den Skriniar Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.