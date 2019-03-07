Son Dakika Haberleri: Gökhan İnler ile Napoleoni, Kadın Futbolcularla Bir Araya Geldi

Gökhan İnler ile Napoleoni, Kadın Futbolcularla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, takım arkadaşı Stefano Napoleoni'yle birlikte, İnler Spor ve Eğitim Vakfının (İSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımlarıyla bir araya geldi.

Gökhan İnler ile Napoleoni, Kadın Futbolcularla Bir Araya Geldi, System.String[]
Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, takım arkadaşı Stefano Napoleoni'yle birlikte, İnler Spor ve Eğitim Vakfının (İSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımlarıyla bir araya geldi.

Pendikspor Çınarlıdere Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda Gökhan İnler ile Stefano Napoleoni'nin yanı sıra, Pendik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nuri Sincanlı ve Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kamil Özer de hazır bulundu.

Etkinlikte, Pendik Çamlıkspor, Tuzla Sahilspor, Sapanbağlarıspor, Defnespor, Dudulluspor ve Anadolu Kartalları kadın futbol takımlarının sporcuları yer aldı.

Kadın futbolcularla birlikte penaltı vuruşu kullanan İnler ve Napoleoni, daha sonra ise oynanan gösteri maçında forma giydi.

İSEV'in kurucusu olan Gökhan İnler, yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine değinerek, "Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'de kadın futbolu günden güne daha büyük bir gelişim gösteriyor ve bu dalda tüm başarılar sizin omuzlarınızda yükseliyor. Sporun tümünde gördüğümüz inanç ve adanmışlık hepimiz için gurur verici." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Sezon Sonunda Bazı Oyuncular ile Yolların Ayrılacağı İddialarını Yalanladı Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaşmasını Revize Etti

Galatasaray Efsanesi Cevad Prekazi'den Belhanda'ya Tepki: Böyle Futbolcu Olmaz Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaretten Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 19:07:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökhan İnler ile Napoleoni, Kadın Futbolcularla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]