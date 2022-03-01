MSB, Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1'den çekilen görüntülerini yayınladı - Son Dakika
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MSB, Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1'den çekilen görüntülerini yayınladı

01.03.2022 16:19
MSB, Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1'den çekilen görüntülerini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, MSB personellerinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydusundan çekilen görüntülerini yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, MSB personellerinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydusundan çekilen görüntülerini yayınladı.

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan MSB personellerinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydusundan çekilen görüntüleri yayınlandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"6.Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan ve MSB Harita Genel Md.lüğü ile Deniz Kuvvetleri K.lığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi D.Bşk.lığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydumuzdan görüntüleri."

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

MSB, Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1'den çekilen görüntülerini yayınladı
MSB, Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1'den çekilen görüntülerini yayınladı
MSB, Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1'den çekilen görüntülerini yayınladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Antarktika, Medya, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB, Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1'den çekilen görüntülerini yayınladı - Son Dakika


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