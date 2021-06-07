Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, devam eden projeleri yerinde inceledi - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, devam eden projeleri yerinde inceledi

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile ilçede çalışmaları devam eden projeleri yerinde inceledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Tulumtaş Mağarası ile Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yakından inceledi. Başkan Şimşek ve Kaymakam Bilgihan; çalışmaları devam eden projelerin, Gölbaşı için büyük değer olduğunu ifade etti.

İncelemelerin ardından projelerin eksiksiz tamamlanması için gerekli talimatlarda da bulunan Başkan Şimşek, "1992 yılında Çevre Otoyolu inşaatı sırasında dinamit patlaması sonucu gün yüzüne çıkan Tulumtaş Mağaramızı turizme kazandırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan, sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaramız adeta görenleri büyülüyor. Mağaranın yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor. Ankara'mızı turizm cenneti yapma yolundaki adımlarımızdan olan Tulumtaş Mağaramızın açılışı için geri sayım başladı. Mağarada; ziyaretçilerimize keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak kafeterya, sine vizyon salonu yanı sıra tuvalet, bilet gişesi ve mescitte bulunacak" dedi.

Modern kesim alanı hizmette

Kurban Kesim ve Satış Alanı hakkında da konuşan başlayan Şimşek, "Mobil kesimhanelerimiz modern çağa ayak uyduracak şekilde tasarlandı. Salgın sürecini de dikkate alarak hijyenik kuralların ön planda olduğu bir alan oluşturduk. 100 kurban çadırı konumlandırdığımız alan, 100 bin metrekare üzerine kuruldu. Otomatik kesim sistemi ile helal kesim sağlanırken vatandaşlarımızın da ibadetlerini usule ve hijyene uygun ortamda kesmelerine zemin hazırladık. Alanda, günde 240 kesim yapılabiliyor. Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşünerek bin araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak. Geçtiğimiz yıl hizmete giren alanımızda bu yıl da aynı kalite ve güvende hizmet sunacağız" ifadelerine yer verdi.