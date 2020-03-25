Gölcük'te açıkta ekmek satışı yasaklandı - Son Dakika
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Gölcük'te açıkta ekmek satışı yasaklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıkta ekmek satışı yasaklandı.

Gölcük'te açıkta ekmek satışı yasaklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıkta ekmek satışı yasaklandı.

Gölcük Fırıncılar Odası Başkanı Murat Dağ, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda ilçedeki fırın ve ekmek imalatı yapan firmaların üretilen ekmekleri ambalajlayarak bakkal ve marketlere dağıtacağını bildirdi.

Bakkal ve marketlerin ekmekleri el değmeden ambalajında eldiven kullanarak satışa sunacağını aktaran Dağ, "Fırında ürettiğimiz ekmekler kesinlikle poşet ve kese kağıdından oluşan ambalajla vatandaşlara satılacaktır çünkü biz fırıncılar olarak bakkal ve marketlere ekmekleri ambalajında veriyoruz. Ekmeği satan işletmeci hijyenik olması için eldiven kullanacak. Eldivenle ekmeği veren işletmeci aynı eldivenle parayı alamaz. Eldiven değiştirerek parayı alacak. Kurallara uymayanlara cezai işlem yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla cami önlerinde, pazarlarda ve sokakta seyyar ekmek satışının yasaklandığını ifade eden Dağ, vatandaşlara da bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Fırınlarımızda alışveriş yapan tüm vatandaşlarımız olası bir eksiklikleri fark ettiğinde bizleri ve zabıta ekiplerini arayarak gerekli ihbardan bulunmasını istiyoruz. Özellikle bu zor günleri atlatmak için milletçe duyarlı olmalıyız çünkü ekmek yıkanacak bir madde değil. Hepimiz el birliğiyle biri birimizi uyaralım."

Murat Dağ, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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