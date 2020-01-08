Gömbe Panayır Alanı Projesi İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gömbe Panayır Alanı Projesi İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Gömbe Panayır Alanı Projesi İşbirliği Protokolü İmzalandı

6 saat önce

Antalya'da Gömbe Panayır Alanı Projesinde işbirliği protokolü yapıldı.

Gömbe Panayır Alanı Projesi İşbirliği Protokolü İmzalandı, System.String[]

Antalya'da Gömbe Panayır Alanı Projesinde işbirliği protokolü yapıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Seçim süresince vaat ettiğimiz bir projeyi de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Antalya Valiliği'nde düzenlenen Gömbe Panayır Alanı Projesi İşbirliği Protokolü'ne, Vali Münir Karaloğlu ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş katıldı. Burada projenin taraflarıyla birlikte imza töreni gerçekleştirildi. Başkan Mutlu Ulutaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2020'nin Kaş için kalkınma yılı olacağını belirterek, seçim süresince vaat ettikleri bir projeyi de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Projenin Gömbe Mahallesi ve Kaş ilçesine hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ulutaş, " Türkiye'nin en büyük yaylalarından Gömbe'de yaşayanlar ve ziyaretçiler yıllardır panayır alanı talep ediyordu. Burada alışveriş için tarihi bir panayır kuruluyordu. Fakat panayır alanının fiziki durumu çok iyi değildi. Proje çalışmalarımızı geçtiğimiz aylarda tamamladık ve ihale eder duruma getirdik. 10 Ocak'ta ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu projemizin yapımı için Antalya Valimizden destek talebinde bulunmuştuk. Bize destek olacaklarını ilettiler. Bu inşaanın yapımına destek olma amacıyla Sayın Valimizle bir protokol imzaladık. İnşallah ihale neticelendiği zaman ilk kazmayı vuracağız. Bu yaz da oradaki inşaatı tamamlayacağız ve yeni şekliyle panayır alanı hizmet verecek." dedi.


Hayata geçirmeyi düşündükleri birçok projeleri bulunduğunu kaydeden Başkan Ulutaş, "2020 Kaş için kalkınma yılı olacak. Kaş için hayal ettiğimiz, vatandaşımızın hizmetine sunacağımız birçok projemiz var. Bunları önümüzdeki aylarda açıklayacağız. Kültür Salonu, Kreş, Hayvan Barınağı ve Millet Bahçesi ile ilgili projemiz devam ediyor Çevre Bakanlığı ile süreci yürütüyoruz." diye konuştu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
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