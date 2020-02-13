Gömeç'de vatandaşlar köylü pazarı istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gömeç'de vatandaşlar köylü pazarı istiyor - Son Dakika

Gömeç'de vatandaşlar köylü pazarı istiyor

6 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın ziyaret eden Kent Konseyi Başkanı Ali Rıza Targay, kırsal mahallelerdeki vatandaşların köylü pazarı isteğini iletti.

Gömeç'de vatandaşlar köylü pazarı istiyor, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın ziyaret eden Kent Konseyi Başkanı Ali Rıza Targay, kırsal mahallelerdeki vatandaşların köylü pazarı isteğini iletti. Konunun takipçisi olduklarını anlatan Başkan Himam'da köylü pazarı için yer belirlediklerini söyledi.


Kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Kent Konseyi Başkanı Ali Rıza Targay, köylü pazarı konusunda yoğun talep olduğunu anlattı. Kent Konseyine yer temin eden Başkan Himam'a teşekkür eden Targay, "Kırsal mahallelerde çiftçilerle bir araya geliyoruz. Vatandaşlar, ürünlerini rahata satabilmek için köylü pazarı istiyorlar. Bunun kısa zamanda yapılmasında fayda görüyoruz" dedi. Köylü pazarı için yer belirlediklerini anlatan Başkan Mehmet İrem Himam, "Köylülerin ürünlerini rahatça satabilecekleri bir Pazar oluşturacağız. Köylü burada, erişte, makarna, tarhana, bal ve peynir gibi ürünlerini satacak. Köylü hiç bir zaman kent pazarına rakip değil. Ayrı bir kesime hitap ediyor. Köylü pazarını yaza yetiştireceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kent Konseyi, Balıkesir, Gömeç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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