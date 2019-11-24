Son Dakika Haberleri: Gomis attı, Şampiyonlar Ligi zaferi geldi!
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Gomis attı, Şampiyonlar Ligi zaferi geldi!

6 saat önce

Al Hilal, 74. dakikada Al Dawsari ile 1-0 öne geçti.

Gomis attı, Şampiyonlar Ligi zaferi geldi!, System.String[]

Al Hilal, 74. dakikada Al Dawsari ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 90+3'ü gösterirken Bafetimbi Gomis'in golü skoru belirledi. İki ayaklı mücadelenin ilkini de Al Hilal 1-0 kazanmıştı.


Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da gol krallığıyla birlikte şampiyonluk yaşadıktan sonra Al-Hilal takımına transfer olmuştu.


Turnuvada 14 maçta 11 gol kaybeden Bafetimbi Gomis, böylece Al Hilal formasıyla çıktığı 55. maçı 41 gol 9 asistle tamamlamış oldu.


Gomis'in Fransa Ligue 1 günlerini hatırlıyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Bafetimbi Gomis, Al Hilal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:45 
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