Gomis attı, Şampiyonlar Ligi zaferi geldi!

Al Hilal, 74. dakikada Al Dawsari ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 90+3'ü gösterirken Bafetimbi Gomis'in golü skoru belirledi. İki ayaklı mücadelenin ilkini de Al Hilal 1-0 kazanmıştı.
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da gol krallığıyla birlikte şampiyonluk yaşadıktan sonra Al-Hilal takımına transfer olmuştu.
Turnuvada 14 maçta 11 gol kaybeden Bafetimbi Gomis, böylece Al Hilal formasıyla çıktığı 55. maçı 41 gol 9 asistle tamamlamış oldu.
Gomis'in Fransa Ligue 1 günlerini hatırlıyoruz...
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