Gönüllü gençler yüz koruyucu siperlik dağıtmaya devam ediyor - Son Dakika

Malatya'da gönüllü gençler yaptıkları yüz koruyucu siperlikleri okul ve yurtlara dağıtmaya devam ediyor.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı ve Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Üretilen siperlikleri daha önce birçok kuruma dağıtan gönüllü gençler, yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan okul ve yurtlara yüz koruyucu siperlik dağıtmaya başladı.

Bu kapsamda gönüllü gençler, Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu ile Beyaz Birlik Anaokuluna yüz koruyucu siperlik dağıttı.