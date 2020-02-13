Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü kutlandı

7 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü kutlandı, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.


Görele'nin kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, ilçe protokolü vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Kutlama etkinlikleri Görele şehitliğine yapıla ziyaret ile başladı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Görele Belediye Başkanı Tolga Erener konuşma yaptı.


Erener, "102 yıl önce geldikleri gibi giden Rusların arkalarında bıraktıkları Ermeni çetelerinin yaptıkları katliamların üzerinden bir asır geçti" ifadelerini kullanarak, "Bir asır değil birkaç asır geçse de o günlerin acısını Görele halkı asla unutmayacaktır" dedi.


Görelelilerin işgale karşı kahramanca mücadele ettiğini belirten Erener, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu böylesi kahramanlıkların ve yiğitliklerin vatan için kendisini kara toprağa seve seve feda etmişlerin öyküleriyle doludur. Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü kutladığımız bu günde bütün dünyaya mesajımız barış, sevgi ve kardeşliktir" ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından törende ilçenin temsili kurtarılışı canlandırıldı. Halk Oyunları ekibinin gösterileri, Mehter Takımı'nın sunduğu konserin ardından tören sona erdi. - GİRESUN

Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
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