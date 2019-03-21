Son Dakika Haberleri: Görgülü "Heybenizi Bilgi ile Doldurun"

Görgülü "Heybenizi Bilgi ile Doldurun"

34 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. Ülfet Görgülü, öğrencilere çok sık okumalarını belirterek "Bu dönem alma döneminiz bilgilerinizi başkalarına verebilmeniz için heybelerinizi çok iyi doldurmalısınız" dedi.

Görgülü
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. Ülfet Görgülü, öğrencilere çok sık okumalarını belirterek "Bu dönem alma döneminiz bilgilerinizi başkalarına verebilmeniz için heybelerinizi çok iyi doldurmalısınız" dedi.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından "İlahiyat Gençliğinin Gelecek Perspektifi" başlıklı konferansta Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. Ülfet Görgülü bilgilerini ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaştı. Konferansa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aydın, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katıldı.

Deneyimlerini Düzce Üniversitesi öğrencileriyle paylaşan Doç. Dr. Ülfet Görgülü, öğrencilere çok sık okumalarını, okuduklarını birbirleriyle paylaşmalarını ve sürekli araştırma yapmaları için tavsiyelerde bulundu. "Bu dönem alma döneminiz bilgilerinizi başkalarına verebilmeniz için heybelerinizi çok iyi doldurmalısınız" diyen Görgülü, bir Müslümanın; samimi ve ihlaslı olması, bizi biz yapan değerlere sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Kur'an-ı Kerim ve Arapçayı iyi bilinmesinin yanında bir ilahiyatçının yetkinliğini artırabilmesi için diğer alanlarda da araştırmalar yapıp kitaplar okuması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ülfet Görgülü, herkesin bu vatana borcu olduğunu ve bu borcu da ancak samimiyetle çalışarak ödeyebileceklerini ifade etti.

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için, Doç. Dr. Ülfet Görgülü'ye teşekkür ve plaket takdim etti. Konferans hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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