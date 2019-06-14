Son Dakika Haberleri: Görme engelli öğrencilerin karne heyecanı
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Görme engelli öğrencilerin karne heyecanı

7 saat önce

Gaziantep'teki Gap Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencileri, karnelerini aldı.

Görme engelli öğrencilerin karne heyecanı, System.String[]
Gaziantep'teki Gap Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencileri, karnelerini aldı.
Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen karne töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul müdürü Mehmet Yıldız, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Daha sonra derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.
Ortaokul bölümünde birinci olan Nisanur Bozgeyik'e dizüstü bilgisayar, ilkokuldan birinci olan Musap Arslan'a sesli bardak verildi.
Mezun olan tüm öğrencilere sesli bardak ve derece yapan herkese Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Şubesi Başkanı Yasir İşler adına dernek üyesi Yakup Yüksekkaya tarafından konuşan saat ve tişört hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:03 Kaynak: AA
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