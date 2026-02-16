Görüntü kutuplardan değil Türkiye'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Görüntü kutuplardan değil Türkiye'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü kutuplardan değil Türkiye\'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru
16.02.2026 11:18  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü kutuplardan değil Türkiye\'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru
Haber Videosu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Altındere Mahallesi ile Dikmetaş mezrası yoluna ulaşım açılan kar tüneli ile sağlanıyor.

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezine uzak mahalle ve mezralarda ulaşım zaman zaman çığ tehlikesi nedeniyle aksarken, vatandaşlar zorlu şartlarla mücadele ediyor.

MEZRAYA KAR TÜNELİNDEN ULAŞILABİLİYOR

Son olarak Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasına 5 Şubat tarihinde düşen çığın ardından yol ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla çığ kütlesi içerisinde adeta bir tünel açıldı. Açılan bu dar geçit sayesinde mezraya ulaşım kar tünelinin içinden sağlanıyor. Kar kalınlığının yer yer birkaç metreyi bulduğu bölgede vatandaşlar, açılan tünelden geçerek temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine iniyor.

Görüntü kutuplardan değil Türkiye'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru
Görüntü kutuplardan değil Türkiye'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru
Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Bahçesaray, Türkiye, Dünya, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görüntü kutuplardan değil Türkiye'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:35:10. #7.11#
SON DAKİKA: Görüntü kutuplardan değil Türkiye'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.