Göztepe'de, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor! Jerome sakat...
1 saat önce
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışması yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.
Sakatlığı bulunan Cameron Jerome antrenmanda yer almadı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:43
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