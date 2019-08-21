Son Dakika Haberleri: Göztepe'de, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor! Jerome sakat...
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Göztepe'de, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor! Jerome sakat...

1 saat önce

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışması yaptı.

Göztepe'de, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor! Jerome sakat..., System.String[]

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.


Sakatlığı bulunan Cameron Jerome antrenmanda yer almadı.


Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Tamer Tuna, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:43 
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