Göztepe'de Reis gitti

SÜPER Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Göztepe'de kaleci Beto Pimparel ve orta saha Andre Castro'nun ardından stoper Wallace Reis'le de yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2,5 sezondur kadromuzda yer alan Wallace Reis'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Göz-Göz'e 2017-2018 sezonun devre arasında gelen Brezilyalı oyuncu ilk senesinde 14 müsabakaya çıktı. Reis ertesi sezon 30 resmi maçta forma giyerken, bu sezon ise sadece 10 karşılaşmada görev aldı.