Göztepe Fenerbahçe ile Berabere Kaldı
Göztepe Fenerbahçe ile Berabere Kaldı

26.01.2026 10:26
Göztepe, Fenerbahçe'ye karşı 1-1 berabere kalarak Avrupa yolunda kritik bir puan elde etti.

Göztepe, Fenerbahçe deplasmanından aldığı 1 puanla, maç eksiği bulunan 5. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki farkı 4 puana çıkararak Avrupa yolunda kritik bir puana imza attı.

Göztepe, Avrupa hedefiyle başladığı yeni sezonda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olan İzmir temsilcisi, geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kritik bir puan kazandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa yolunda önemli bir adım atarken, puanını 36'ya yükseltti.

Maç eksiği bulunan ve bu akşam Eyüpspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş ile arasındaki farkı 4 puana çıkaran Göztepe, böylece iki maçlık avantaj elde etti. Stanimir Stoilov yönetiminde Avrupa hedefini sürdüren İzmir ekibi için Kadıköy'de alınan 1 puanın değeri rakibinin kazanması halinde daha da önem kazanacak. Sarı-kırmızılılar, sonuç ne olursa olsun haftayı Avrupa potasının son basamağı olan 4. sırada noktalamayı garantiledi.

Deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor

Bu sezon deplasmanda etkili bir performans ortaya koyan Göztepe, son 4 dış saha maçında adeta kusursuza yakın bir grafik çizdi. Bu süreçte Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup eden İzmir temsilcisi, tek puan beraberliğini ise şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında aldı. Geçen sezonun aksine dış sahada başarılı bir görüntü sergileyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu alanda ligin en başarılı 4. takımı konumunda bulunuyor.

Janderson üçüncü golünü attı

Göztepe'ye büyük umutlarla transfer edilen Janderson, sezonun ilk bölümünde beklentilerin gerisinde kalsa da son haftalardaki performansıyla çıkışa geçti. Sezonun uzun bir bölümünde yalnızca 1 gol kaydedebilen Brezilyalı oyuncu, son 4 maçta attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Gol sayısını 3'e yükselten 26 yaşındaki futbolcu, yaptığı 3 asistle birlikte ligde şu ana kadar 6 gole doğrudan katkı sağlayarak takımın en fazla skor katkısı veren isimlerinden biri oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

