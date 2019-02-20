Son Dakika Haberleri: Grafikli - Fenerbahçe, Avrupa'da 230. Sınavında

Grafikli - Fenerbahçe, Avrupa'da 230. Sınavında

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında yarın Rusya'da Zenit'le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak.

Grafikli - Fenerbahçe, Avrupa'da 230. Sınavında, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında yarın Rusya'da Zenit'le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon

O G B M A Y
UEFA Kupası54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi6131 17 13 81 56
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 93 1 5 11 11
TOPLAM229 84 48 97 283 335



"Kupa 2"de 115 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 115 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 115 maçta rakip fileleri 153 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:52 Kaynak: AA

Zenit, Fenerbahçe, Avrupa, Spor
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