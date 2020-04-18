“Grand Slam’ler öncelikli olmalı”

Eurosport İngiltere’nin konuğu olan Simona Halep; Mats Wilander, Boris Becker ve Tommy Haas’a koronavirüs döneminde neler yaptığından Grand Slam’lere kadar birçok konuda demeçler verdi.

“Umarım en kısa sürede koronavirüs salgını sona erer ve tamamen sağlıklı bir ortam oluşur. Çünkü şu anki gidişat hiç de iyi değil. Eğer gerçekten de sağlıklı bir ortam oluşursa tenis takviminde Grand Slam’lerin öncelikli olmasını düşünüyorum.”

“Grand Slam’lerin tarihleri değişmiş olsa bile bence araya başka turnuva alınmadan yalnızca onlar yapılmalı. Çünkü tenise güçlü bir dönüş yapmamız gerekiyor. Yanlış anlamayın, diğer organizasyonlar da çok önemli fakat dediğim gibi, ‘destansı’ bir dönüşe imza atmak istiyorsak bunu en iyilerle yapmalıyız.”

“ Koronavirüs salgını boyunca evde fiziksel olarak diri kalmaya çalışıyorum. Evimdeki küçük kortta maç ritmimi korumaya çalışıyorum. Bol bol Netflix izliyorum, ayrıca yeni yemek tarifleri keşfettim. İlk başlarda kilo almaktan korkuyordum ama sonrasında belirli bir düzen yarattım.”