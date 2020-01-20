Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor - Son Dakika Dünya

Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor

6 saat önce

Üretim meşakkatli olunca son on yılda SGK’ya kayıtlı çiftçi sayısında düşüş yaşanıyor. Çiftçinin tarlasını ekmekten vazgeçmesi ise ülkeyi daha çok ithal ürünlere bağımlı hale getiriyor.

Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor, System.String[]

Türkiye coğrafyası, ekolojik bölgeleri ve iklimi ile tarım açısından oldukça şanslı bir ülke. Ancak bu avantajlı halini giderek kaybediyor. Bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten Türkiye, artık yetemiyor.


Türkiye'de tarım alanları son 20 yılda yüzde 12 azaldı. Hatta buğdayın vatanı olan Türkiye, 2018 yılında buğday ithalatını yüzde 32 artırdı. Sadece buğday değil, en temel gıda ihtiyaçlarını bile ithal ediyor Türkiye. Üstelik 3.2 milyon hektar tarım arazisi boş, yani çiftçi toprağı işlemiyor…

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:17 
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