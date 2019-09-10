Son Dakika Haberleri: Greyhound Filmi
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Greyhound Filmi

2 saat önce

Greyhound filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Greyhound filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Alman denizaltılardan kaçarak Kuzey Atlantik’i geçmeye çalışan Amerikan destroyer savaş gemisi ‘Greyhound’un kaptanı Ernest Krause’nin hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı filmin yönetmen koltuğunda Aaron Schneider otururken, senaryoyu ise C.S. Forester'in kitabından usta oyuncu Tom Hanks kaleme almış.


Başrollerde ise Tom Hanks, Stephen Graham, Elisabeth Shue, Devin Druid ve Karl Glusman yer alıyor.

Yönetmen: Aaron Schneider

Senaryo: C.S. Forester, Tom Hanks

Oyuncular: Tom Hanks, Elisabeth Shue, Devin Druid, Stephen Graham, Karl Glusman, Tom Brittney, Lee Norris, Maximilian Osinski, Manuel Garcia-Rulfo, Rob Morgan, Grayson Russell, Michael Benz, Dave Davis, Matthew Zuk, Keon Motakhaveri, Adam Aalderks, Craig Tate, David Maldonado, Ian Pala, Casey Bond, Matt Helm, Jeff Adler, Alex Kramer, Joseph Poliquin, Jesse Gallegos, Trinity L Beals, Parker Wierling, Jimi Stanton, Michael Carollo, Cade Burk

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Greyhound

Yapımcı Firma: Zhengfu Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 15.05.2020


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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:54 Kaynak: InterSinema.com
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