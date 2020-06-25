GSİM Müdürü Taşkesenligil'den Vali Memiş'e teşekkür - Son Dakika

GSİM Müdürü Taşkesenligil'den Vali Memiş'e teşekkür

Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatları ve desteği sonucu Kazım Karabekir Stadı'nın Güney Kale tribününün çatısı Polikarbon çatıya dönüştürüldü.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatları ve desteği sonucu Kazım Karabekir Stadı'nın Güney Kale tribününün çatısı Polikarbon çatıya dönüştürüldü. Bu çalışma sonucunda kışın en soğuk gününde bile kale önünde buzlanma olmayacak. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Valimiz Okay Memiş'e bu desteği için teşekkür ediyoruz" dedi.

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Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda özellikle kış aylarında Güney Kale önünde oluşan buzlanma sorunu yeni çatı sistemiyle aşıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, bu sezon kış aylarında güney kale önünde oluşan buzlanmaya son vermek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne çatının değiştirilmesi için talimat vermişti. GSİM, Vali Okay Memiş'in talimatları ve destekleri sonucu Güneş Kale'nin yer aldığı tribünün çatısını değiştirerek polikarbon çatıya dönüştürdü. Yaklaşık bir hafta süren çalışma tamamlandı. Güney kalenin bulunduğu tribünün çatısının polikarbon çatıya dönüştürülmesi sonucu artık Kazım Karabekir Stadı'nın Güney Kale önünde oluşan buzlanma oluşmayacak. Güneş enerjisi geçirgenliği bulunan polikarbon çatı sayesinde Güney Kale Arkasındaki tribünde maç izleyen taraftarlar da üşümeyecek. Polikarbon çatı sayesinde kış sezonu boyunda Erzurum spor'un maçlarında güney kale önünde oluşan buzlama problemi bundan böyle yaşanmayacak.


Güney kale önündeki buzlanmaya son


2011 yılında Erzurum'da yapılan 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları için inşa edilen ve stadın tüm tribünlerinin üstü kapatılan Kazım Karabekir Stadı'nın zemini de alttan ısıtma sistemine kavuşturulmuştu. Stat alttan ısıtma sistemi sayesinde yılın 12 ayı yeşil olma özelliğini korurken, özellikle kış aylarında güney kale önünde yaşanan buzlanma maçlarda futbolcuları olumsuz yönde etkiliyordu. Kale arkasındaki taraftarlar ise üşüyordu. Artık güneş geçirgenliği bulunan polikarbon çatı sistemiyle tribünlerdeki taraftarlar kış aylarında üşümeyecek. Kale önünde buzlanma olmayacağı için kaleciler ve futbolcularda rahat şekilde hareket edecek. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, alttan ısıtma sistemine rağmen, son yıllarda güney kale önünde oluşan buzlanma gerek stat görevlilerini gerekse maçlarda mücadele eden futbolcuları zor durumda bıraktığını belirterek, "Valimiz Okay Memiş'in talimatları ve destekleri ile bu sorunu aştık. Polikarbon satı sistemiyle tribünlerde maç izleyen taraftarlarımız üşümeyecek. Kale önünde ise buzlanma olmayacak. Valimiz Okay Memiş'e verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Futbol ve spor adına bu destek çok önemliydi. Çok faydalı bir hizmet oldu" diye konuştu.


Vali Okay Memiş de, kısa bir süre içinde Kazım Karabekir Stadı'nın Güney kalenin bulunduğu tribünde dönüşüm yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile ekibini kutladı. - ERZURUM

Kazım Karabekir, Okay Memiş, Erzurum, Kale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GSİM Müdürü Taşkesenligil'den Vali Memiş'e teşekkür - Son Dakika Spor
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