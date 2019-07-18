Guilherme, iki yıl daha Yeni Malatyaspor'da
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Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz yıl da kadrosunda kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi iki yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Evkur Yeni Malatyaspor Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:08 Kaynak: DHA
, geçtiğimiz yıl da kadrosunda kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi iki yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Malatya ekibi, resmi sosyal medya hesabından açıkladığı transferde şu ifadelere yer verdi:
"Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı ve #yineyeniden Yeni Malatyaspor'umuzda. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam"
Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 35 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 5 gol atıp 7 asist yapma başarısı göstermişti.
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