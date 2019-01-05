Son Dakika Haberleri: Gül: "(Abd'li Heyet) Hem New York Hem Washington'dan 2 Savcı Geldi.

Gül: "(Abd'li Heyet) Hem New York Hem Washington'dan 2 Savcı Geldi.

12 dakika önce

Gül: "(ABD'li heyet) Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi.

Gül:
Gül: "( ABD'li heyet) Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi. Elimizden gelen hukuki desteği vermek, süreci Türkiye adına takip etmek istiyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Washington, New York, Güncel
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