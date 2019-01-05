Gül: "(Abd'li Heyet) Hem New York Hem Washington'dan 2 Savcı Geldi.
12 dakika önce
Gül: "(ABD'li heyet) Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi.
Gül: "( ABD
'li heyet) Hem New York
hem Washington
'dan 2 savcı geldi. Elimizden gelen hukuki desteği vermek, süreci Türkiye
adına takip etmek istiyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:03 Kaynak: AA
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