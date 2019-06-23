Gül: İnşallah her şey memleket için güzel olur
1 dakika önce
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:18
Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı
Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur
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