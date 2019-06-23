Son Dakika Haberleri: Gül: İnşallah her şey memleket için güzel olur
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Gül: İnşallah her şey memleket için güzel olur

1 dakika önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı.

Gül: İnşallah her şey memleket için güzel olur, System.String[]
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:18 
Ekonomi
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