Güler Sabancı, CarrefourSA çalışanlarını ziyaret etti

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ile birlikte kamu görevi bilinciyle görev yapan CarrefourSA çalışanlarını ziyaret edip, tebrik etti.



CarrefourSA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güler Sabancı, henüz müşteri girişi başlamadan önce marketin hazırlık sürecinde ziyaretini gerçekleştirdi.

Salgının ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle hem on binlerce ürünü reyonlarda müşterileriyle buluşturan hem de e-ticaret kapsamında gece gündüz demeden eksiksiz bir şekilde müşterilerinin evine ulaştıran CarrefourSA çalışanları ile sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sohbet eden Sabancı, Türkiye'de ilk kez CarrefourSA'nın hayata geçirdiği uygulamalardan dolayı çalışanları kutladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, CarrefourSA marketlerinde hijyen kurallarının istisnasız uygulandığını ve gıda güvenliğine büyük önem verildiğini bildirdi.

Çalışanlara "Ülkemiz adına sizlere teşekkür ediyor ve sizlerle gurur duyuyoruz bu dönemde hepiniz tarih yazdınız." ifadelerini kullanan Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli üreticiyi desteklemek, yerel tohum kullanımını yaygınlaştırmak, yüzde 100 yerli ve milli tarım ürünlerini reyonlarda müşteriler ile buluşturmak çok önemli. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduran, perakendenin öncüsü CarrefourSA markamız ile e-ticaret operasyonumuzu güçlendiriyor, kapasitemizi her geçen gün müşteri talepleri doğrultusunda artırıyoruz. CRM altyapımızın gücü sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ediyor onlara uygun ürün ve hizmetler sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemi hep birlikte yeneceğiz, güzel günlerde birlikte olmayı umut ediyoruz.

Güler Sabancı ziyarette çalışanların, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramını da kutladı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Türkiye'de pandemi sürecinin yaşanmaya başladığı 11 Mart tarihi itibarıyla CarrefourSA, çalışanları, müşterileri ve tedarikçilerinin sağlığını korumak adına kamu görevi bilinciyle hareket ederek özveriyle, ne lazımsa yapıyor.

Genel müdürlük, 9 depo ve 638 marketindeki 10 bin 538 çalışanına maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirip 30 dakikada bir el yıkama prosedürü uygulayan CarrefourSA, depolarından marketlerine ve e-ticaret faaliyetleri kapsamındaki tüm araç gereçlerin dezenfeksiyonunu sürdürüyor.



Tedarikçileriyle de benzer hijyen koşulları ile çalışan CarrefourSA, müşterilerinin sağlığını korumak adına İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere yayınlanan yönergeleri çerçevesinde alışveriş ortamı sunuyor.



CarrefourSA, pandeminin ardından başlayacak olan yeni normal döneminde hijyen ve dezenfeksiyon faaliyetlerini aralıksız sürdürüp sosyal mesafe ve kasalarda paravan uygulamalarını devam ettirip müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmet veremeye devam ediyor.