Gülizar Filmi Dünya Festivallerinde

(ANTALYA) - 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden üç ödülle dönen "Gülizar" filmi, uluslararası festival yolculuğuna devam ediyor. Film, İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleşecek Impacte Katalonya İnsan Hakları Film Festivali seçkisinde yer alırken, Amerika prömiyerini 49. Cleveland Uluslararası Film Festivali'nde yapacak.

61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden üç ödülle dönen, yönetmenliğini Belkıs Bayrak'ın yaptığı Türkiye- Kosova ortak yapımı "Gülizar" filmi, 24 Mart-13 Nisan 2025 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleşecek Impacte Katalonya İnsan Hakları Film Festivali'ne katılacak. Ardından Amerika prömiyerini 27 Mart-5 Nisan 2025 tarihleri arasında 49. Cleveland Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

"Gülizar" dünya festivallerinde

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini San Sebastian Film Festivali'nde "New Directors" bölümünde yapan, Altın Portakal'da; En İyi Sanat Yönetmeni, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Cahide Sonku Ödülü'ne layık görülen ve Cineuropa 2024'ün en iyileri listesinde yer alan filmin yönetmeni Belkıs Bayrak, filmi şöyle değerlendirdi:

"Biz evleniyoruz ama aslında evlendikten sonra her şeyi inşa ediyoruz. Evlenirken arabaya 'Mutluyuz' yazıyoruz ama aslında tam olarak nasıl bir şey yaşayacağımızı bilmeden bir beklentiyle yola çıkıyoruz. Burada da öncelikle bir evlilik var hatta önce imam nikahı, sonra resmi nikah; iki kere o sürece şahit oluyoruz ama kurulan o toplumsal bağa rağmen içerde biz hala çok sallantılı olan bir ilişki görüyoruz. Karakterin, evleneceği gece o yokuşu çıkmasıyla aslında ilk defa sahici olarak içindeki ateşin, onu gece gündüz sürekli huzursuz eden şeyin büyüklüğünü fark ettiğini görüyoruz."

Altın Portakal'da sinemanın seçkin örnekleri seyircilerle buluşmaya devam edecek

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yılki festival için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türk ve dünya sinemasının seçkin örneklerini seyirciyle buluşturmaya devam edecek.

Bu sene 62'ncisi gerçekleştirilecek festivalde Antalyalılar ve festival seyircileri bir hafta boyunca beyazperdenin büyüsüne eşlik ederken, hayranı oldukları sinemacılarla söyleşme imkanı bulacak. Antalya Film Forum kapsamında film profesyonelleri fikir alışverişinde bulunarak projelerini geliştirirken, dünyanın dört bir yanından festivale gelen sinemacılar da Türk sinemasını yakından tanıyabilecek.