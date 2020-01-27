Güller Ülkesi Damascena filminin galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Güller Ülkesi Damascena filminin galası yapıldı - Son Dakika Magazin

Güller Ülkesi Damascena filminin galası yapıldı

10 dakika önce

Kanyon AVM'de yapılan gösterime, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, oyuncular Ayça İnci, Sevil Uyar, Hakan Aydın, ünlü radyocu Afrikalı Ali ve CHP Bursa milletvekili Prof. Dr Yüksel Özkan ve Balkan dernekleri başkanları geceye katıldı.

Güller Ülkesi Damascena filminin galası yapıldı, System.String[]

Kanyon AVM'de yapılan gösterime, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, oyuncular Ayça İnci, Sevil Uyar, Hakan Aydın, ünlü radyocu Afrikalı Ali ve CHP Bursa milletvekili Prof. Dr Yüksel Özkan ve Balkan dernekleri başkanları geceye katıldı.



Stoyan Stoyanov'un yapımcılığında çekilen "Güller Ülkesi: Damascena", Bulgar devletinin son 40 yılı ve siyasi gelişmeler ele alıyor.


Filmin başrollerini Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova, yönetmenliğini ise Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov üstleniyor.


Senaryosunda Stoyan Stoyanov, Maria Laleva, Alexandar Smolyanov ve Hristian Nochev imzası bulunan film, gül üretiminin 400 yıllık geçmişini de gözler önüne seriyor. Bir başarı öyküsünün kahramanı olan gül yağı üreticisi Teco'nun hayatına odaklanan film, mübadele döneminde Türklere yapılan zulmü de Bulgarların gözünden beyaz perdeye taşıyor.


Türkiye'ye Federal Film Akademi tarafından getirilen film, 31 Ocak'ta gösterime girecek.

Berna Yılmaz, Mesut Yılmaz, Ayça İnci, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:31 
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