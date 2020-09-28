Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde - Son Dakika

Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde

TİM tarafından açıklanan en fazla ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin İlk bin ihracatçı firması araştırmasında iki şirketiyle ihracatta da devler liginde yer alan Gülsan Holding üretimi, istihdamı ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine yüksek katma değer katmaya devam ediyor.

Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde, System.String[]

TİM tarafından açıklanan en fazla ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin İlk bin ihracatçı firması araştırmasında iki şirketiyle ihracatta da devler liginde yer alan Gülsan Holding üretimi, istihdamı ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine yüksek katma değer katmaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı araştırmasında Gülsan Holding iki şirketiyle girerek ihracatta ki gücünü ortaya koydu. Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. açıklanan sıralamada sektörel alanda 6'ıncı sırada yer alırken genel sıralamada 108'inci sırada yer aldı. Gülpa Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. ise sektörel sıralamada 14'üncü sırayı alırken genel sıralamada 388'inci sırada yer aldı.

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, ihracatın kalkınmanın lokomotifi olduğunu belirterek, 2019 yılı verilerine göre Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 108'inci firması olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

İstihdam ve ihracat için çabalayacaklarını ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "İhracat demek, üretim, istihdam ve milli gelirin artışı demektir. Dolayısıyla ihracat demek, ekonomik kalkınma demektir. Kısacası ihracat, ülkemizin geleceğidir. Gülsan Holding olarak bu doğrultuda, sürekli yeni yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"1 dolarlık yatırım 4 dolarlık ihracat getirisi demektir"

Topçuoğlu, Gülsan Holding olarak bir taraftan yatırıma, diğer taraftan da eğitim, sağlık ve cami gibi alanlarda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeye önem verdiklerini ifade ederek, "Gelecekte daha müreffeh, milli geliri katlanarak artmış, her anlamda kalkınmasını sağlamış bir ülkede yaşamak istiyorsak herkesin işini en iyi şekilde yapması ve çok çalışması gerekiyor. Biz sanayicilere düşen görev de, şartlar ne olursa olsun yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı devam ettirmektir. İhracatı çok önemsiyoruz. Çünkü ihracat olmadan istenilen kalkınma düzeyine ulaşmak çok zordur. TİM tarafından yapılan araştırmalara göre 1 dolarlık yatırım, 4 dolarlık ihracat getirisi anlamına gelmektedir. Bu nedenle üretimi ve ihracatı artıracak politikalara daha fazla önem vermek ülkemizin geleceği açısından çok olumlu olacaktır. Bu vesile ile TİM tarafından hazırlanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında yer alan Gaziantepli 70 firma başta olmak üzere tüm ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde

İstihdam, Türkiye, İhracat, Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde - Son Dakika Ekonomi

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